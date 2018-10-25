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Представление на увольнение четырех глав ОГА поступали в Кабмин из Администрации президента в течение двух недель.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сказал министр Кабинета министров Александр Саенко.

«Согласно действующему указу президента эти предложения поступают из АП, поскольку президент является субъектом назначения, поэтому АП осуществляет предварительный отбор кандидатов», - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда поступили предложения, он ответил: «Все по-разному, в течение последних двух недель».

Собеседники УП в АП, привлеченные в процесс, объяснили отставку губернатора Киевщины Александра Горгана тем, что он «устал нетянуть» нагрузку.

В то же время они заверили, что отставка Горгана не означает разрыв отношений между Банковой и лидером парламентской группы «Воля народа» Ярославом Москаленко, который покровительствовал над Горганом.

Другой источник, близкий к АП, пояснил, что Горган планирует баллотироваться в следующий парламент на одном из мажоритарных округов Киевской области.

Относительно освобождения Александра Фищука, председателя Черновицкой ОГА - источник отметил, что он начал серьезно конфликтовать с партией «Народный фронт», которая имеет серьезное влияние на регион.

Относительно губернатора Луганщины Юрия Гарбуза в АП давно было недовольство его работой и о его увольнении известно еще с начала лета.

Как известно, в среду правительство одобрило увольнение 4 глав ОГА.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука, который работает сейчас первым заместителем одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.

Также правительство одобрило проект указа о назначении Александра Вельбивця губернатором Черкасской области. Сейчас он занимает должность председателя Черкасского областного совета.
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