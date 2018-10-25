Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентами Украины предыдущих лет: Леонидом Кравчуком (1991-1994 гг.), Леонидом Кучмой (1994-2005 гг.) И Виктором Ющенко (2005-2010 гг), сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию Украинского государства, прекращению российской агрессии на Донбассе и получению мира.

Глава государства отметил важную роль Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как президентов Украины в разные времена в становлении Украинского государства.

Порошенко также передал экс-президентам отличия Президента Украины - юбилейную медаль «25 лет независимости Украины», которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.