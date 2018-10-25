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Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 5 годам лишения свободы Игоря Корнилова, которого обвиняют в нападении на нардепа Татьяну Черновол в декабре 2013 года.

Эту информацию «Украинской правде» подтвердили в суде.

Там уточнили, что приговор огласили 25 октября.

Адвокат обвиняемого Валерий Буняк рассказал, что, вероятно, защита будет обжаловать это решение, поскольку стоит на позиции невиновности своего подзащитного.

«Наша позиция заключается в том, что Игорь Николаевич не причастен к этому преступлению, поэтому логично, что мы будем обжаловать этот приговор», - сказал Буняк.

Он добавил, что будет согласовывать эту позицию с Корниловым.

По словам защитника, его подзащитного приговорили к максимальному сроку, и во время учета срока заключения будет учитываться тот факт, что он находился под стражей с 21 июля 2017 года.

В январе в Генпрокуратуре сообщили, что завершено досудебное расследование и направлено обвинительное заключение в отношении одного из подозреваемых, который обвиняется в совершении покушения на умышленное убийство нардепа Татьяны Черновол.

Также в ГПУ добавили,  что в целом по данному факту сообщено подозрения 5 лицам: в отношении 2 обвинительные акты направлены в суд и этих лиц осуждено к лишению свободы, 1 человек находится в розыске, 1 подозреваемый умер.

Напомним, в ночь на 25 декабря 2013 года на журналистку и общественную активистку, а ныне народного депутата Татьяну Черновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев.
ForUm

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