Российский «Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории, сообщает ТАСС.

Разбирательство вызвано тем, что «Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины», отмечает «Газпром».

«Этот штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права «Газпрома», гарантированные соглашением между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций», – подчеркивает компания.

«Газпром» просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания будет продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства», - отмечается в сообщении.

Напомним, 14 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

20 марта министр юстиции Павел Петренко сообщил, что все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, взысканы в государственный бюджет.