Отставка главы Киевской ОГА Александра Горгана была запланированным шагом, который был обсужден с президентом еще до его назначения. Об этом Горган заявил в эфире 112 Украина.

«Это был запланированный шаг, о котором было договорено с главой государства еще на момент моего назначения. Я на момент, когда глава государства предложил мне должность председателя Киевской ОГА, откровенно его проинформировал, что у меня есть в планах строительство публичной политической карьеры. Президент в этом намерении меня поддержал, и была договоренность, что я работаю два года. Именно в эти дни исполняется два года со дня моего назначения», - заявил он.

«Поскольку сейчас логика политического процесса удобна для принятия этого решения, начинается избирательная кампания, именно сейчас формируется бюджет области на следующий год - именно такое время удобное, когда нужно воплощать то намерение, о котором было предварительно договорено», - отметил Горган.

Он также уточнил, что по итогам его работы на посту главы ОГА президент предложил ему место советника. Кроме того, он планирует баллотироваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов Киевской области.

Кто именно возглавит ОГА, Горган не комментирует. По данным ряда источников, Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Киевской области Александра Терещука. Сейчас он занимает должность первого заместителя одесского губернатора, а до этого возглавлял столичное отделение милиции.

Сам Терещук пока свое возможное назначение также не комментирует.

Напомним, в среду, 24 октября, Кабмин согласовал увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.