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Боевики «ДНР» отпустили бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева. 

К экс-секретарю горсовета не пропускали адвокатов и родственников. Обвинения, которые ему предъявляли, касались «кражи» печати горсовета Богачевым в 2014 году.

Богачев приехал в Донецк из Ростова-на-Дону (РФ).  
ForUm

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