Боевики «ДНР» отпустили бывшего секретаря горсовета и члена Партии регионов Сергея Богачева.
Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на источники.
По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.
22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева.
К экс-секретарю горсовета не пропускали адвокатов и родственников. Обвинения, которые ему предъявляли, касались «кражи» печати горсовета Богачевым в 2014 году.
Богачев приехал в Донецк из Ростова-на-Дону (РФ).
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