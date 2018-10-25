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Заключенный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» 2018. Решение объявили 25 октября в Европейском парламенте в Страсбурге, сообщает Радио Свобода.

Ранее Сенцов попал в список финалистов на получение премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Два других претендента – Насер Зефзафи, лидер Гирак, массового движения неповиновения в районе Риф, Марокко, который проводит борьбу с коррупцией, угнетением и злоупотреблениями властью, и общественные организации, защищающие права человека и спасают мигрантов в Средиземном море.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.
ForUm

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