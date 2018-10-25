Зачем делить поезда на классы, какое направление стал настоящим бестселлером среди пассажиров и как вести себя в нестандартных ситуациях в поезде? Отвечаем вместе с менеджером «Укрзализныци» Александром Красноштаном.

Ви часто подорожуєте залізницею і не завжди задоволені якістю послуг? Не переживайте, з вами все гаразд. Проблеми пасажирських перевезень в Україні добре відомі кожному, хто хоч раз заходив в плацкартний вагон. Пора року значення не має.

Пилюка, брудні туалети, вікна, які можуть не відкриватися влітку або не закриватися взимку — все це невід'ємні атрибути багатьох потягів «Укрзалізниці».

В самій компанії існуючі проблеми не заперечують і кажуть, що однією з основних причин такого стану речей є хронічна збитковість пасажирських перевезень. Тільки за минулий рік цей сегмент спрацював з показником мінус 10 млрд гривень. Натомість залізниці розвинених країн вже давно працюють за принципом «хочеш якість — плати гроші». Щось подібне хочуть зробити і в «Укрзалізниці».

Одна з останніх ініціатив — розділення потягів на класи. За задумом УЗ, це дозволить зменшити кількість невдоволених, оскільки кожен зможе обирати, їхати швидше та комфортніше за відповідну ціну чи зекономити.

Про класовість потягів, поведінку у нестандартних ситуаціях, найбільш популярні напрямки та припинення сполучення з Росією ЕП поговорила з Олександром Красноштаном, який відповідає в «Укрзалізниці» за пасажирські перевезення.

Коли поїзди розділять на класи і наскільки швидка «Укрзалізниця»

— До кінця літа «Укрзалізниця» планувала розділити поїзди на три класи — комфорт, стандарт і економ. Коли буде введена класовість потягів?

— Цей процес трохи стримали бюрократичні процедури. Ще весною ми подали в Міністерство інфраструктури зміни до правил перевезень, але вони досі не прийняті. До кінця осені ми це обов’язково запровадимо.

— Як це буде працювати? За маршрутом, яким їздив один потяг, будуть їздити три в різний час?

— Якщо за маршрутом ходить тільки один поїзд, якому нема альтернативи, то це повинен бути економ, але якщо, наприклад, між Києвом і Львовом курсує 16 пар поїздів, то деякі з цих поїздів ми можемо зробити категорії комфорт.

Обов’язково за маршрутом повинен бути економ-потяг для того, щоб соціально чутливі верстви населення, для яких важлива ціна могли подорожувати доступно. Вся суть розділення полягає в тому, щоб пасажир, сплачуючи кошти, чітко знав за що він платить.

— За що буде платити пасажир? На прикладі потягу класу комфорт.

— У потяга категорії комфорт нові вагони, він рухається на дві години швидше, має зручний графік відправлення-прибуття, більш високу якість комплекту постільної білизни тощо. Людина бачить, що вона платить за послуги. Економ — дешевше, але в такому випадку не варто очікувати високого рівня комфорту при подорожі на 800 км за 130 грн.

— Чи правда, що на сьогоднішній день в Україні залишаються маршрути, на яких середня швидкість потягів не перевищує показників 19-го століття?

— Дивлячись, що ви маєте на увазі. Дійсно є ділянка Івано-Франківськ—Львів, там не в 19 столітті, а на початку 20-го була спеціальна мотриса, яка дійсно долала якусь певну відстань швидше, ніж зараз сучасні поїзди . Але з того часу багато чого змінилося, тонаж поїздів на уже інший і решта умов, тому не можна так говорити.

Наразі швидкості набагато більші. Так, у нас є певні ділянки на яких багато підйомів, криві малого радіусу і дійсно швидкості там обмежені — менше 50 км на годину.

— Це середня швидкість руху потягу чи на певній ділянці?

— Це швидкість на окремій ділянці. Якщо говорити по категоріях, то маршрутна швидкість «Інтерсіті+» повинна бути не менше 90 км на годину. Насправді у нас на напрямках Київ-Харків та Київ-Львів ця швидкість становить 110 км на годину, Київ-Дніпро — близько 100 км.

Маршрутна швидкість «Інтерсіті» у нас не менше 80 км на годину, регіонального експресу — не менше 70 км на годину, регіональних поїздів — не менше 50 км на годину. Але, відверто кажучи, відразу і не пригадаю поїздів з середньою швидкістю меншою за 50 км на годину.

— Скільки в «Укрзалізниці» наразі швидкісних потягів?

— Сьогодні у нас 16 составів. З них 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди «Тарпан» «Крюківського вагонобудівного заводу», 2 поїзди Skoda, і ще 2 поїзди КВБЗ локомотивної тяги по п’ять вагонів.

— Всі вони були закуплені до Євро-2012?

— Майже всі. «Тарпани» були куплені в 2014 році.

— Плануєте закуповувати ще?

— В планах розвитку є. На сьогоднішній день попит на швидкісні перевезення ми не задовольняємо. Нам потрібно принаймні ще 10 машин.

— Коли будуть куплені ці 10 машин?

— Думаю, що це навіть не 2019 рік, а ближче до 2020 року.

— Плануєте залучити кредитні кошти?

— Поки що важко сказати. Єдине, що можна сказати точно — наступного року вже влітку ми отримаємо перші дизель-поїзди з 6 дизель-поїздів виробництва «Крюківського вагонобудівного заводу».

Які нові напрямки планує відкрити УЗ і що буде з тарифами

— Чи будуть підвищуватися тарифи найближчим часом?

— Ні, тарифи регулюються державою. Поки що наказів про підвищення нема.

— Мова не йде про сьогодні-завтра. На наступний рік підвищення заплановане?

— Цього року точно ні, щодо наступного треба в Мінінфраструктури спитати, тому що вони є регулятором.

— Яким минулого року був збиток «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень?

— Майже 10 млрд гривень.

— Вам це компенсують з бюджету?

— Ні, сьогодні з бюджету не повертається жодної копійки. Це великий мінус, тому що ми одна із небагатьох країн Європи, де не повертаються гроші з бюджету.

— Які нові міжнародні напрямки планує запускати «Укрзалізниця»?

— На сьогоднішній день ми бачимо бум міжнародних поїздів. Якщо ще рік тому Київ-Варшава курсував з трьома вагонами середньою зайнятістю до 50%, то на сьогоднішній день це 5 вагонів і майже 90% заповнюваності.

Якщо взяти «Інтерсіті» Київ-Перемишль, то це взагалі бестселер – там майже 100% зайнятість крісел. Ми починали з одного потягу, зараз вже курсує два і ми думаємо, як збільшувати їхню кількість. Менше місяця тому ми запустили Київ-Рига, поки що він курсує раз на тиждень, з 9 грудня буде курсувати через день і ми бачимо, що населеність зростає.

Люди зрозуміли, що залізниця має ряд суттєвих переваг перед іншими видами транспорту в сполученні з ЄС. Якщо людина їде надовго, важливим фактором є багаж — ми надаємо можливість перевезення ручної поклажі масою до 36 кг. безкоштовно.

Кажуть, що лоукост дешевше, але це якщо купувати квиток за півроку. Я нещодавно літав в Берлін, квиток Wizzair коштував 4,5 тисяч гривень в один кінець, а поїзд був би вдвічі дешевший. Берлін ми теж розглядаємо, я думаю, що в 2019 році Київ-Берлін теж запустимо.

— Який міжнародний напрямок є найбільш популярним?

— Якщо брати ЄС, то це Польша — Київ-Перемишль.

— Якщо загалом, Росія?

— Там стабільний пасажиропотік.

— Росія досі залишається лідером?

— Ні, вже пальму лідерства перебрав ЄС. Серед найбільш популярних напрямів Перемишль, Кошице, Варшава, Рига, Відень дуже добре продається. Минулого року ми змінили акцент. До минулого року Росія була лідером, зараз це вже ЄС.

— Володимир Омелян анонсував припинення залізничного сполучення з РФ. На якій стадії процес?

— Це питання поза нашою компетенцією. «Укрзалізниця» такі рішення не приймає. Якщо відповідні державні органи приймуть рішення щодо припинити сполучення, «Укрзалізниця» його терміново виконає.

— Як до цього ставиться компанія?

— Для «Укрзалізниці» це рентабельні перевезення. Дійсно, якщо ми втратимо цей напрямок, ми втратимо певну частку свого доходу від пасажирських перевезень. Але якщо буде рішення, ми мусимо його виконати.

Якою повинна бути температура в поїздах і чому не варто забувати квитки

— Мало хто з пасажирів знає, що у правових нормах перевезення є дозволені температури перевезення пасажирів у різні сезони.

— Так, взимку – це від 18 до 26 градусів Цельсія.

— Вони завжди дотримуються?

— Ми слідкуємо за тим, щоб вони дотримувалися. В кожному вагоні в двох місцях є термометр, є всі умови, щоб дотримуватися цих температур.

— Якщо температурний режим не дотримується, що повинен робити пасажир?

— Звернутися до начальника поїзда, до провідника, вони з’ясують причину і за можливості все полагодять. Таке буває. Може вийти система опалення з ладу, але якщо таке відбувається, ми можемо навіть вагон замінити, такі випадки теж іноді траплялися.

— Вагон змінюється під час прямування?

— Так, завжди у нас є резервний вагон і його можна замінити, якщо цього вимагатиме ситуація. Якщо в інших вагонах є вільні місця, то обов’язково вас пересадять. Навіть якщо ви подорожуєте в плацкарті, а вільне місце є тільки в СВ – вас пересадять.

— Коли в потягах «Укрзалізниці» з’являться камери відеоспостереження?

— В сучасних вони вже. При модернізації та купівлі нових вони є. Це є безпека пасажирів та персоналу. В «Інтерсіті» скрізь є камери. Ми зараз вирішуємо питання, тому що згідно законодавства всі записи камер – це персональні дані і ми зараз працюємо над тим, як правильно їх зберігати та обробляти.

— Якщо пасажир забув квиток, він не може потрапити до потяга? Квитки ж продаються на чиєсь ім’я, це не можна перевірити?

— Паперові квитки, які продаються в звичайній касі, згідно правил перевезення не поновлюються. Поновити їх нереально, тому що «Укрзалізниця» не зберігає даних пасажирів. Як тільки квиток виводиться на друк, прізвище і ім’я автоматично видаляються системою – це вимога законодавства із захисту персональних даних. Тобто ми їх не бачимо і за прізвищем не можемо поновити цей квиток.