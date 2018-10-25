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В Черниговской области открыли воздушное пространство после взрывов на складах боеприпасов под Ичней, сообщает пресс-служба «Украэроруха».

«Сегодня в 00:00 мы полностью открыли воздушное пространство от поверхности Земли до бесконечности (unlimited) в радиусе 30 км от эпицентра взрывов 9 октября 2018 на складах с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области», - сообщил заместитель директора Украэроруха - начальник Украэроцентра генерал-майор Александр Волков.

По его словам, на операционный авиатрафик эта ситуация никак не повлияла и никаких задержек для воздушных судов не повлекла.

Мероприятия по безопасности будут продолжаться до полного разминирования участков, прилегающих к территории арсенала, где работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГосЧС.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил его ликвидацию.
ForUm

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