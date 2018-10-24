Жители Ичнянского района могут возвращаться в свои дома после эвакуации в связи с пожаром на территории 6 арсенала, заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин.



«В 18:00 24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил ее ликвидацию», - написал он в Facebook.

Руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, исполняющая обязанности председателя Черниговской ОГА подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе. Воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 03:00 25 октября.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

По данным Службы безопасности, основная версия взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области – диверсия с проникновением на территорию арсенала диверсионной группы.

Вечером 10 октября пожар был полностью ликвидирован.