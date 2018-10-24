Венгрия предлагает Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто после беседы с украинским коллегой Павлом Климкиным в кулуарах Варшавского безопасности форума, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Согласно объявленному предложению, две страны должны воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных меньшинств и изменению национального состава в определенном регионе.

«Украинская сторона обещала рассмотреть предложение», - отметил он, выразив надежду, что венгерская и украинская стороны обсудят детали предложения на очередной встрече в Милане, которая запланирована на 7 декабря.

«Понятно, что путь к восстановлению доверия между двумя странами должен быть достигнут небольшими шагами», - заявил министр.

Сийярто считает положительным то, что петицию с призывом к депортации представителей венгерского национального меньшинства из Закарпатья изъяли с сайта украинского парламента.

«Мы также считаем чрезвычайно положительным то, что украинская сторона восприняла серьезно тот факт, что этот вопрос вполне неуместен в Европе 21 века», - заявил министр иностранных дел.

Он приветствует начало расследования по «ложным рекламным щитам, направленным против лидеров венгерского национального меньшинства».

«Была достигнута договоренность о том, что украинское правительство назначит чиновника, ответственного за трансграничное экономическое сотрудничество», - сказал министр.

«В интересах обеспечения плавного продолжения Программы экономического развития Закарпатья заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр и назначенный украинский чиновник встретятся в ближайшее время», - отметил он.

Сийярто сообщил Климкину, что Венгрия готова активизировать кредитную линию на 50 млн долларов для финансирования строительства дорог на Закарпатье, говорится в сообщении.

«Венгрия также готова продолжать программу, в рамках которой она уже обеспечила тысячи детей, пострадавших от войны на востоке Украины, бесплатными отпусками на озере Веленце», - продолжал он.