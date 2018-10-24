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Народный депутат Мустафа Найем подал иск к адвокату нападавших на него Олегу Ищенко, требуя признать неправдивым его заявление о провоцировании конфликта политиком, а также выплатить компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил юрист и брат депутата Маси Найем.

«К адвокату подозреваемых Олегу Ищенко подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации путем признания информации недостоверной, возмещение морального вреда в размере 100 тыс. грн», - написал он в Facebook.

Найем напомнил, что 4 мая в УНИАН состоялась пресс-конференция на тему: «Конфликт Мустафы Найема с точки зрения Диаспоры чеченского народа в Украине».  

На ней адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО «Диаспора чеченского народа», говоря о событии, отметил: «Есть такое видео, где именно он выходит из автомобиля, именно он первый подходит к водительской двери автомобиля «Гелендваген», и именно он начинает выяснять отношения, лезет в этот автомобиль».

Данная информация недостоверная, что подтверждается полной версии видео инцидента.

О деталях иска, время и место рассмотрения дело будет сообщено позже.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.

ГПУ направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого.
ForUm

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