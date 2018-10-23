В эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла, сообщает Дождь.

«Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения», - говорится в сообщении.

Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала, что на записи «60 минут» не голос Алины Керовой. «Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала», - сказала Жукова.

Журналисты связались с ведущей Скабеевой и спросили, каким образом в эфире программы оказалась девушка, погибшая в колледже.

«Ну, давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Если вы не против. (...) Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов», - сказала Скабеева.

Затем она посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.

В пресс-службе «России 1» сказали, что «попытаются прояснить этот вопрос» и пообещали связаться, «когда разберутся в ситуации».

Как сообщал ForUm, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент 4-го курса этого же учебного заведения Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство.

По данным очевидцев, перед взрывом парень ходил по коридорам и расстреливал студентов. После этого он покончил с собой. Число жертв возросло до 21.

Следственный комитет РФ после взрыва возбудил дело по статье «Теракт». Однако позже дело было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В свою очередь прокуратурой Автономной Республики Крым начато уголовное производство по факту взрыва колледже по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).

Опубликован полный список погибших.