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Королева Великобритании Елизавета II впервые публично прокомментировала процесс выхода страны из состава Евросоюза. 

Во время королевского банкета в честь официального визита в Великобританию короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы, королева Елизавета заявила, что Британия стремится к новому партнерству с Европой и с уверенностью смотрит в будущее.

«Когда мы смотрим на новое партнерство с Европой, наши общие ценности и приверженность друг другу являются самыми большими активами и демонстрируют, что  невзирая на все изменения, наш прочный альянс остается сильным... и мы с уверенностью смотрим в будущее», - заявила королева.

Напомним, В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.

29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.
ForUm

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