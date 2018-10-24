Сегодня, 24 октября, в городе Мостиска Львовской области протестующие продолжают блокировать международную трасу Львов–Шегини, которая ведет к пункту пропуска «Шегини» в Польшу, с требованием проведения ремонта дорог в городе, сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.
По состоянию на 6:00, автомобили для выезда за границу перенаправляются в другие пункты пропуска и частично в объезд места блокировки. Нарушения общественного порядка со стороны протестующих не зафиксировано.
Напомним, 23 октября около 11:00 в Мостиске местными жителями путем непрерывного движения по пешеходному переходу было перекрыто движение по автодороге Львов–Шегини. Они требуют отремонтировать дорогу на улице Ярослава Мудрого.
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