Сегодня, 24 октября, в городе Мостиска Львовской области протестующие продолжают блокировать международную трасу Львов–Шегини, которая ведет к пункту пропуска «Шегини» в Польшу, с требованием проведения ремонта дорог в городе, сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.



По состоянию на 6:00, автомобили для выезда за границу перенаправляются в другие пункты пропуска и частично в объезд места блокировки. Нарушения общественного порядка со стороны протестующих не зафиксировано.

Напомним, 23 октября около 11:00 в Мостиске местными жителями путем непрерывного движения по пешеходному переходу было перекрыто движение по автодороге Львов–Шегини. Они требуют отремонтировать дорогу на улице Ярослава Мудрого.