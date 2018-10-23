Протестующие около 11:00 23 октября в городе Мостиска (Львовская область) заблокировали международную трасу «Львов – Шегини», которая ведет к пункту пропуска «Шегини» в Польшу с требованием проведения ремонта дорог в городе.
Об этом сообщают Українські Новини.
Протестующие переходят дорогу на пешеходном переходе.
Всего в акции протеста принимают участие около 100 человек.
Протестующие не пропускают автомобили, общественный транспорт и международные рейсовые автобусы.
На место события прибыли представители полиции.
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