Европейский парламент 23 октября 2018 года на заседании в Страсбурге принял решение разработать новые правила, которые способствуют свободному доступу всех жителей ЕС к чистой питьевой воде.

Таким образом европейцев хотят побудить пить больше воды из-под крана, а не покупать воду в пластиковых бутылках, тем самым уменьшая количество загрязняющих окружающую среду отходов, сообщает УНИАН.

В частности, в ЕС планируют разработать улучшенную систему контроля воды в кранах на наличие вредных веществ, предусмотрев при этом штрафные санкции в случае выявления нарушений. Так, евродепутаты хотят снизить вдвое максимально допустимую норму свинца в воде, а также существенно снизить допустимое количество вредных бактерий и некоторых веществ, классифицируемых как потенциально канцерогенные.

Кроме того, в ЕС намерены начать контролировать содержание микропластика в воде. Также депутаты Европарламента проголосовали за увеличение количества фонтанов с питьевой воды в зданиях местных органов власти и общественных учреждений в странах ЕС, а также решили обязать рестораны обеспечить свободный доступ к бесплатной водопроводной питьевой воде.

Помимо экологической составляющей, европейские чиновники подчеркивают и экономическую выгоду от принятых мер. В Еврокомиссии подсчитали, что отказ от покупки бутилированной питьевой воды позволит европейским домохозяйствам сэкономить более 600 миллионов евро в год.