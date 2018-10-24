также в разделеМир
В Швейцарии за попытку хакерской атаки на WADA задержали двух россиян 28
Трамп и Путин договорились о встрече 11 ноября в Париже 29
В Риме из-за обрушения эскалатора пострадали российские болельщики 40
В Черном море нашли судно, которому более 2 тысяч лет 52
В Китае открыли самый длинный мост в мире 42
Найдено тело саудовского журналиста 108
Трамп пригрозил РФ и Китаю наращиванием ядерного потенциала 55
СМИ: «Повар Путина» причастен к убийству «правой руки» Плотницкого 64
Южная Корея и КНДР договорились об отводе вооружения 18
Коалиция нанесла авиаудары в Сирии, десятки погибших 70
В Кремле отреагировали на решение США выйти из ракетного договора 41
В Канаде произошли три мощных землетрясения 55
Трамп пообещал показать «любовные послания» от Ким Чен Ына 23
Маск назвал дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом 44
Посол: Москва расценит военное нападение на Беларусь как атаку на РФ 99
В магазинах Канады через 2 дня после легализации закончилась марихуана 41
Вашингтон может разорвать еще один стратегический договор с Россией 53
В США в гараже нашли старые авто стоимостью в 1 миллион долларов 587

Европейский парламент 23 октября 2018 года на заседании в Страсбурге принял решение разработать новые правила, которые способствуют свободному доступу всех жителей ЕС к чистой питьевой воде.

Таким образом европейцев хотят побудить пить больше воды из-под крана, а не покупать воду в пластиковых бутылках, тем самым уменьшая количество загрязняющих окружающую среду отходов, сообщает УНИАН.

В частности, в ЕС планируют разработать улучшенную систему контроля воды в кранах на наличие вредных веществ, предусмотрев при этом штрафные санкции в случае выявления нарушений. Так, евродепутаты хотят снизить вдвое максимально допустимую норму свинца в воде, а также существенно снизить допустимое количество вредных бактерий и некоторых веществ, классифицируемых как потенциально канцерогенные.

Кроме того, в ЕС намерены начать контролировать содержание микропластика в воде. Также депутаты Европарламента проголосовали за увеличение количества фонтанов с питьевой воды в зданиях местных органов власти и общественных учреждений в странах ЕС, а также решили обязать рестораны обеспечить свободный доступ к бесплатной водопроводной питьевой воде.

Помимо экологической составляющей, европейские чиновники подчеркивают и экономическую выгоду от принятых мер. В Еврокомиссии подсчитали, что отказ от покупки бутилированной питьевой воды позволит европейским домохозяйствам сэкономить более 600 миллионов евро в год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1381 грн.
12
Теги