также в разделеОбщество
Стали известны новые детали ликвидации Захарченко 43
Сенцов стал лауреатом почетной польской награды 11
ВСУ получили на вооружение боевые вездеходы 60
В Москве Лободу экстренно госпитализировали с болями в животе 43
Полиция задержала за вымогательство банду «антикоррупционеров» 18
НАБУ сообщило о подозрении 10 фигурантам дела о хищении из «Ощадбанка» 38
23 октября. Картина дня 34
В Украине объявлено штормовое предупреждение 59
Штаб ООС опроверг информацию об обстреле боевиками ТЭС в Счастье 22
Россиянин вез в Украину труп жены, выдавая ее за живую 91
Российскому омбудсмену могут снова запретить въезд в Украину 18
Крымчанам не грозит уголовная ответственность за проезд по Керченскому мосту 103
Добкин стал дедом 20
НАБУ расследует хищение из госбанка $20 миллионов, организованное нардепом 64
На украинско-белорусской границе не обнаружили контрабанды оружия 12
Взрывы в Калиновке: Еще одного военного наказали штрафом 22
В Греции по подозрению в наркоторговле арестовали украинского моряка 14
Оккупанты незаконно добывают песок в территориальных водах Украины 45

На высокогорье Карпат выпал снег, температура воздуха опустилась до -3 градусов, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Так, по состоянию на 10:20 на горе Поп Иван Черногорский температура окружающей среды -3 ° С, ветер северо-западный 10 м/с, порывистый, облачно, ограниченная видимость, мелкий снег.

Кроме того, по состоянию на 11:00 на горнолыжному курорте Драгобрат продолжает падать снег.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 24 октября в Карпатах и на Прикарпатье местами ожидаются сильные осадки, метели, возможно образование снежного покрова, 24 октября на высокогорье Карпат сильный снег.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2591 грн.
41
Теги