На высокогорье Карпат выпал снег, температура воздуха опустилась до -3 градусов, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Так, по состоянию на 10:20 на горе Поп Иван Черногорский температура окружающей среды -3 ° С, ветер северо-западный 10 м/с, порывистый, облачно, ограниченная видимость, мелкий снег.
Кроме того, по состоянию на 11:00 на горнолыжному курорте Драгобрат продолжает падать снег.
Напомним, по прогнозу синоптиков, 24 октября в Карпатах и на Прикарпатье местами ожидаются сильные осадки, метели, возможно образование снежного покрова, 24 октября на высокогорье Карпат сильный снег.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время