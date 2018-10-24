Компания, связанная с окружением народного депутата «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика, не останавливает попыток вне конкурса получить спецразрешение на очередное месторождение литиевой руды.

22.10.2018 на комиссию Госгеонадра выносился вопрос выдачи ООО «Петро Консалтинг» второго месторождения литиевых руд (в Кировоградской области), однако заседание перенесли. Об этом сообщает источник из КМУ.

Напомним, что 21 февраля 2018 года Государственная служба геологии и недр уже выдала ООО «Петро-Консалтинг» одно специальное разрешение на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении, расположенном в Великоновоселковском районе Донецкой области. Фирма получила специальное разрешение на 20 лет.

Компания обнародовала данные о запасах, которые составляют 14 миллионов тонн литиевой руды. При вместимости лития в руде около 1%, стоимость запасов месторождения составляет более 2,5 миллиарда долларов (рыночная стоимость металла - 20 тыс. долларов за тонну), сообщает From-ua.

Получение спецразрешения обошлось «Петро-Консалтинг» всего в $ 1 млн взноса за разрешения и геологическую информацию. При этом, сама же компания указала, что с 2020 года планирует добывать 450 тыс. т литиевой руды в год. Расчеты показывают, что при этих условиях годовая выручка фирмы составит $ 90 млн.

В апреле этого года, по результатам журналистского расследования, стало известно, что компания имеет отношение к ближайшему окружению Игоря Кононеко, которого называют серым кардиналом БПП.

В мае 2018 Петро Консалтинг внес изменения в уставные документы, заменил директора и учредителя. Ранее Компания была зарегистрирована на Тараса Ингнащенко, сына Владимира Игнащенко — советника министра энергетики Игоря Насалика c 2016 года. Владимир Игнащенко во времена Януковича был также советником министра экологии Эдуарда Ставицкого и заместителем Николая Злочевского на этой же должности.

Как и Насалыка, Игнащенко в Кабмине называют креатурой близкого друга президента Игоря Кононенко. Владимир Игнащенко, кроме того, родной дядя народного депутата с БПП, экс-главы ГУД Сергея Березенко.

В 2016 году Игнащенко курировал работу конкурсной комиссии по отбору компании, для разведки залежей сланцевого газа на Юзовской площади, которую передали нидерландской «Yuzgas BV», созданной за месяц до конкурса. Представитель инвестиционного фонда «Emerstone Energy SCSP» Ярослав Кинах так и не рассказал, каких иностранных инвесторов он представляет.

Эта фирма получила те же месторождения сланцевого газа, которые в 2012 хотело прибрать к рукам окружение Януковича. Тогда формально конкурс выиграла Royal Dutch Shell, а после начала войны в Донбассе Shell заявила о выходе из проекта.

Как видно, Кононенко решил дифференцировать свою зону интересов и к газовым месторождениям добавив также литиевые.

Украина занимает первое место в Европе по запасам лития и имеет перспективы выхода на мировой рынок. Однако, получение «без конкурса» месторождений с этими редкими и особо ценными недрами препятствует созданию конкурентной среды сектора экономики, потенциал которого важен для новой украинской экономической истории.

Напомним, литий - материал из которого изготавливают аккумуляторы, используют для изготовления ракетного топлива, высокоэффективных лазеров на центрах свободной окраски, и для изготовления различной оптики.