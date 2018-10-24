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Вечером 23 октября украинская певица Светлана Лобода была экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы с сильными болями в животе.

Об этом сообщила пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова, передает ТАСС.

«Во вторник вечером Светлана Лобода была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки. Во время исполнения сложного танцевального номера, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки. Данных об отмене предстоящих концертов пока не поступало», - сказала Бурлакова.

 
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