На украинско-белорусской границе не выявлены организованные каналы контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ общем участке границы.

Об этом во время встречи заявили главы ведомства генерал-полковник Петр Цигикал и его белорусский коллега генерал-майор Анатолий Лаппо, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В начале встречи представители делегаций обсудили общую обстановку на украинско-белорусской границе. Иностранные коллеги обратили внимание на положительную динамику снижения активности трансграничной преступности на общей границе, связанной, в том числе и с незаконной транзитной миграцией.

«Мы благодарны вам за подготовку и участие в проведении специальной совместной пограничной операции «Рубеж-2018». По ее итогам мы задержали почти 200 нарушителей государственной границы и пограничного режима. Кроме того, в 26 случаях приостановлено контрабандной деятельности на сумму свыше 1,5 миллиона гривен», - отметил в свою очередь Цигикал.

Руководители пограничных ведомств договорились, об отсутствии выявленных организованных каналов контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ на участке границы, которая совместно охраняется. Но учитывая существующие потенциальные угрозы, Стороны договорились продолжить координацию действий по предотвращению указанной контрабанды.

Отдельно Цигикал и Лаппо акцентировали внимание на реализации двусторонних договоренностей и совершенствовании существующей нормативно-правовой базы сотрудничества.

В завершение встречи генерал-полковник Петр Цигикал и генерал-майор Анатолий Лаппо подписали совместный протокол встречи.

Напомним, 24 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для пресечения контрабанды оружия Беларусь увеличит количество пограничников на границе с Украиной.