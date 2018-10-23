также в разделеЭкономика
«Нафтогаз» пока не меняет цену на газ для промпотребителей 14
С начала года в Украину завезли более полумиллиона «евроблях» 30
Медведев: РФ заблокирует активы сотен украинцев 105
НБУ: Суд не позволил Коломойскому сорвать расследование по Приватбанку 37
SkyUp открыла продажу билетов на международные рейсы из Киева: цены от 30 евро 32
Гройсман рассказал, на какое число субсидиантов ориентируется Кабмин 27
S&P дало трехлетний прогноз по курсу гривни 62
«Укрпочта» переходит на безналичные расчеты 188
Порошенко поручил расширить программу субсидий из-за повышения цен на газ 63
Цена автогаза в Украине побила исторический максимум 114
Украинские виноделы откажутся от названий «коньяк» и «шампанское» 202
S&P подтвердило кредитные рейтинги Украины 42
Минагрополитики повысило прогноз урожая зерновых 39
Гройсман: Украина сотрудничает с МВФ, чтобы отдать долги, а не нарастить их 100
Дорошенко: За последние семь месяцев текущего года борщевой набор подорожал на 22% 61
На Крюковском заводе планируют собирать электровозы компании Alstom 98
Стало известно, сколько украинцев бесплатно приватизировали землю 49
Украинцы задолжали за коммуналку 34,5 млрд грн 32

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 1,3% с 0,5% месяцем ранее.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре в годовом выражении ускорился до 0,7% с 0,5% месяцем ранее, сообщает УНИАН.

По сравнению с предыдущим месяцем – августом 2018 года - промпроизводство в сентябре без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,7%, с учетом корректировки – на 0%.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования (23,5%), текстильном производстве (11,1%), деревообрабатывающей промышленности (4,9%).

Наибольший рост в годовом выражении зафиксирован в добыче каменного и бурого угля (13,2%), добыче нефти и природного газа (6,4%), химической промышленности (6,1%). Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Как ранее сообщал ForUm, промышленное производство в Украине в августе 2018 года сократилось на 0,5% по сравнению с августом 2017 года. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2591 грн.
7
Теги