Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 1,3% с 0,5% месяцем ранее.



Как свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре в годовом выражении ускорился до 0,7% с 0,5% месяцем ранее, сообщает УНИАН.

По сравнению с предыдущим месяцем – августом 2018 года - промпроизводство в сентябре без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,7%, с учетом корректировки – на 0%.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования (23,5%), текстильном производстве (11,1%), деревообрабатывающей промышленности (4,9%).

Наибольший рост в годовом выражении зафиксирован в добыче каменного и бурого угля (13,2%), добыче нефти и природного газа (6,4%), химической промышленности (6,1%). Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Как ранее сообщал ForUm, промышленное производство в Украине в августе 2018 года сократилось на 0,5% по сравнению с августом 2017 года.