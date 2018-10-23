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Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как лоу-кост, запустила продажи билетов на первые международные рейсы, которые будут выполняться по бюджетной концепции.

На данный момент для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года, сообщает avianews.com.

Минимальные цены в одну сторону в Тбилиси — от 1508 грн, в Софию — от 1508 грн, в Попрад — от 987 грн, в Барселону — от 1508 грн.

SkyUp предлагает билеты эконом-класса по трем тарифам. Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг, Standard помимо ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом, Flex помимо услуг тарифа Standard включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Напомним,  21 мая авиаперевозчик SkyUp совершил первый рейс.
ForUm

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