также в разделеМир
Найдено тело саудовского журналиста 19
СМИ: «Повар Путина» причастен к убийству «правой руки» Плотницкого 52
Южная Корея и КНДР договорились об отводе вооружения 15
Коалиция нанесла авиаудары в Сирии, десятки погибших 59
В Кремле отреагировали на решение США выйти из ракетного договора 38
В Канаде произошли три мощных землетрясения 41
Трамп пообещал показать «любовные послания» от Ким Чен Ына 19
Маск назвал дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом 41
Посол: Москва расценит военное нападение на Беларусь как атаку на РФ 98
В магазинах Канады через 2 дня после легализации закончилась марихуана 40
Вашингтон может разорвать еще один стратегический договор с Россией 47
В США в гараже нашли старые авто стоимостью в 1 миллион долларов 458
В Лондоне произошел взрыв в жилом доме 28
В Польше проходят выборы в органы местного самоуправления 25
В Венесуэле задержали 20 человек за перевозку кокаина 14
Манафорт прибыл на слушанья в суд в коляске и тюремной форме 45
В Лондоне прошла акция за проведения второго референдума по Brexit 24
Обновление к приложению «Google Камера» вывело из строя миллионы смартфонов 101

Президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют наращивать ядерный потенциал, «пока некоторые не образумятся». По его словам, в первую очередь, цель этого – усилить давление на Россию и Китай, сообщает Русская служба ВВС.

«Это угроза адресована всем, кому пожелаете, - Китаю, России и всем, кто хочет играть в эти игры... Россия не придерживалась духа договора и самого этого договора», - сказал он, выступая перед журналистами.

Трамп в очередной раз заявил, что, по его убеждению, Россия нарушает подписанный в 1987 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее американский лидер сообщил о намерении выйти из этого договора. Россия утверждает, что соблюдает все подписанные 30 лет назад договоренности.

Договор о РСМД наложил запрет на целую категорию вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (то есть с дальностью поражения от 500 до 5500 км), а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Если соглашение будет разорвано, и Москва и Вашингтон снова получат возможность размещать ракеты этой категории.

Кроме прочего, выход США из договора также воспринимается и как ответная мера на действия Китая, который не связан никакими сдерживающими договоренностями и поэтому может развивать подобные вооружения по своему усмотрению, что вызывает нервозность у его соседей.

В минувшую субботу президент Трамп уже говорил, что США выйдут из договора. Россия в ответ обещала принять ответные меры, направленные на поддержание ядерного баланса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2526 грн.
23
Теги