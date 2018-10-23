Президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют наращивать ядерный потенциал, «пока некоторые не образумятся». По его словам, в первую очередь, цель этого – усилить давление на Россию и Китай, сообщает Русская служба ВВС.

«Это угроза адресована всем, кому пожелаете, - Китаю, России и всем, кто хочет играть в эти игры... Россия не придерживалась духа договора и самого этого договора», - сказал он, выступая перед журналистами.

Трамп в очередной раз заявил, что, по его убеждению, Россия нарушает подписанный в 1987 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее американский лидер сообщил о намерении выйти из этого договора. Россия утверждает, что соблюдает все подписанные 30 лет назад договоренности.

Договор о РСМД наложил запрет на целую категорию вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (то есть с дальностью поражения от 500 до 5500 км), а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Если соглашение будет разорвано, и Москва и Вашингтон снова получат возможность размещать ракеты этой категории.

Кроме прочего, выход США из договора также воспринимается и как ответная мера на действия Китая, который не связан никакими сдерживающими договоренностями и поэтому может развивать подобные вооружения по своему усмотрению, что вызывает нервозность у его соседей.

В минувшую субботу президент Трамп уже говорил, что США выйдут из договора. Россия в ответ обещала принять ответные меры, направленные на поддержание ядерного баланса.