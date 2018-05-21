Сегодня, 21 мая 2018, совершил первый рейс новый украинский авиаперевозчик компания SkyUp, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Сегодня должны состояться два первых рейса SkyUp в курортные города Египта. Но напомню, что в планах авиакомпании на первый год – не только выполнение международных чартерных перевозок, а и открытие регулярных украинских и международных направлений», - отметил министр Владимир Емельян.

«Хотел бы отметить успешную работу руководства Госавиаслужбы, которое прилагает все усилия для развития национального авиационного пространства, максимально способствуя работе как национальных, так и иностранных компаний в Украине. Также поздравляю SkyUp с осуществлением первых рейсов, желаю успешной работы», - отметил глава Министерства.

Чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям – Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Планируется, что первые внутренние украинские регулярные рейсы запустятся в конце июня 2018 года. На первом этапе рейсы запланированы по двум направлениям: Киев - Одесса, Харьков – Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по следующим направлениям - Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев – Ларнака.

С 2019 года сеть маршрутов будет расширяться вместе с ростом парка самолетов авиакомпании SkуUp.

Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Стоимость будет зависеть от направления выбранного путешествия и от времени приобретения билетов. Например, билет Киев-Одесса будет стоить от 499 гривен в одну сторону.

Только за 2018 авиакомпания планирует предоставить услуги около 650 тысячам украинцев.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний – средний возраст воздушных судов составляет 4 года.

Этот тип самолетов является наиболее востребованным среди лоукост-перевозчиков во всем мире. Уже в 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. А динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG).

В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

Также авиакомпания SkyUp подписала контракт с корпорацией The Boeing Company на 624 миллиона долларов на производство пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 Max с возможностью дозаказа еще пяти самолетов. Таким образом, в 2023-2024 годах в Украине появится до десяти новых сверхсовременных самолетов, которые будут использоваться украинской авиакомпанией. Это беспрецедентный контракт для украинских авиакомпаний.