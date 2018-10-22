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Национальное агентство по предупреждению коррупции начнет полную проверку декларации, представленной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой.

Соответствующее решение принято на заседании Национального агентства, сообщает пресс-служба НАПК.

Как известно, 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР избран Роман Труба.
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