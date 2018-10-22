В ночь на 22 октября на улице Генуэзской улице в одесской Аркадии сгорел ресторан Gastromania, сообщает пресс-служба Гласного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в службу спасения «101» в 4:57.

По прибытию на место происшествия в 5:11 пожарно-спасательных подразделений было установлено возгораниеотдельно расположенного одноэтажного деревянного неработающего кафе на площади 80 м2. Спасатели локализовали пожар в 5:31 и в 5:49 его ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Фото: «Думская»

К ликвидации пожара от ГосЧС было привлечено 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливаются.