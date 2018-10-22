Решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности вызывает обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.



По его словам, ранее Москва «достаточно экспертно» доказывала, что именно США «размывают основные положения этого договора», так как устанавливают антиракеты, «способные быть не только перехватчиками, но и ракетами малой и средней дальности, а также используя ударные беспилотники, которые де факто являются ни чем иным как ракетами малой и средней дальности».



«То есть мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает РСМД», — подчеркнул Песков.



Намерение США выйти из договора вызывает в Кремле обеспокоенность. ​«Подобные шаги сделают мир более опасным», — считает Песков.



Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в самом договоре прописана процедура выхода из соглашений, и пока США не предпринимали действия, которые там перечислены. Он также отметил, что выход Вашингтона из этого соглашения будет обсуждаться во время встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 22 октября в Москве.



Напомним, 21 октября президент Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из договора 1987 года, ограничивающего производство, использование и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Свое решение он мотивировал тем, что Москва нарушает его положения. О нарушении договора Россией ранее говорили глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Нарушающим условаия договора вооружением на Западе считают комплекс 9М729 (SSC-8). В Москве подчеркивают, что он соответствует договору.