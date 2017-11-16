Директором Государственного бюро расследования избран Роман Труба.

Такое решение приняла в четверг комиссия по избранию руководства ГБР после проведения рейтингового голосования за кандидатов, передает Украинская правда.

Кандидатуру Трубы поддержали 9 членов комиссии (все).

Остальные кандидаты набрали от 0 до 4 голосов. В частности главный военный прокурор Анатолий Матиос набрал 2 голоса.

Также комиссия поддержала решение о представлении премьер-министру о назначении Трубы директором ГБР.

Труба – руководитель департамента ООО «Юридическая компания «Сектор права». Согласно его биографии, 6,5 года он проработал на руководящих должностях в прокуратуре.

Комиссия ГБР состоит из 9 членов. По 3 из них избирали Кабмин, Верховная Рада и Президент Украины.

Как известно, 12 ноября 2015 Верховная Рада проголосовала закон о создании Государственного бюро расследований.

Согласно закону, Бюро должно выявлять, раскрывать и пресекать преступления, связанные с деятельностью организованных групп и преступных организаций, а также расследовать случаи пыток и других преступлений, связанных с жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или наказанием, совершенных прокурорами, следователями (детективами) Национального антикоррупционного бюро, СБУ, органов внутренних дел и работниками других правоохранительных органов.

Бюро должно также расследовать военные преступления, преступления, совершенные должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение.

8 ноября во время заседания комитета законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко пожаловался на коллапс в правоохранительной системе.

Он сетовал, что ГБР было создано еще 2 года назад, но за это время специальная комиссия так и не смогла назначить руководителя и набрать соответствующий штат, поэтому ситуация зашла в тупик.