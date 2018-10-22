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С 20 марта 2018-го из Украины выехали более 619 тыс. человек. Большая часть из них - трудовые мигранты. Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов, сообщает УНИАН

HR-эксперт Александр Белоус поясняет: такое количество мигрантов соизмеримо с населением областного центра. Потеря трудовой силы приводит к заострению дефицита кадров на украинском рынке труда.

«Уже сейчас мы знаем, что есть целые заводы, которые открываются, предлагают достаточно высокие заработные платы, но не могут найти работников. Вообще для инвесторов образованная, относительно дешевая рабочая сила в Украине всегда была преимуществом. Сейчас мы теряем свой главный ресурс – рабочие кадры. Такими темпами просто не будет кому развивать страну», - считает Белоус.

Напомним, объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае вырос на 30% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг 4,5 млрд долл.
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