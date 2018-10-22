Харьковская местная прокуратура № 4 совместно с УЗЭ в области обнаружила несанкционированную свалку недалеко от центра Харькова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, мусором завалена часть земель на участке площадью 8 га на территории бывшего завода.

Указанный участок с 2005 по 2017 год по решению Харьковского городского совета арендовало одно из ООО. Землю горсовет выделил под строительство торгового центра. Однако строительство так и не началось. К тому же предприятие последние четыре года не платило за аренду.

Прокуратура обратилась в суд и разорвала договор аренды. Земля стоимостью более 140 млн грн вернулась в собственность общины Харькова под юрисдикцию горсовета.

Как выяснила прокуратура, на коммунальных землях пока обустроена несанкционированная свалка. По данным следствия, при въезде на территорию расположен пропускной пункт и осуществляется незаконный сбор средств с водителей транспортных средств за ввоз мусора. Согласно показаниям свидетелей, за въезд одной машины брали в среднем 100 грн.

Ежедневно, по разным данным, на территорию подпольной свалки заезжали от 40 до 100 автомобилей. Если везти отходы на санкционированные свалки, то это будет стоить в среднем 1,5 тыс. грн. Таким образом, даже по самым скромным подсчетам, бюджет города недополучал от 60 тыс. грн ежедневно.

Также следствием установлено, что на участке работает специализированная грузовая техника (бульдозеры, экскаваторы, тракторы), которая принимает и распределяет мусора по территории, проводит земельные работы. Кроме того, с помощью спецтехники на территории завода разбирают металл, трубы и кирпичные сооружения для их последующей продажи.

На свалке также работают рабочие бригады, которые перебирают и сортируют мусор: отбирают пластик, полиэтилен, стройматериалы и т.д.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 239 УК Украины (самовольное занятие участка и загрязнения земель).

Кроме того, в рамках досудебного расследования будет дана оценка деятельности или бездеятельности должностных лиц Харьковского городского совета.