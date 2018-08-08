Объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае вырос на 30% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг 4,5 млрд долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.



«Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине - до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли 4,5 млрд долл.)», – написал он

Однако, по словам Данилшина, долгосрочные последствия трудовой миграции являются гораздо менее позитивными. «По факту государство получает меньше населения трудоспособного возраста, теряет образованную молодежь и квалифицированных специалистов, ощутимо растет давление на государственные финансы. Сильная внешняя миграция, в том числе высококвалифицированных работников, вместе со старением населения, является значительным вызовом для государств, учитывая потребность поддержки конкурентоспособной экономики», – подчеркнул он.

Напомним, в марте Национальный банк осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину в 2015-2017 годах, которые оказались заниженными из-за недостаточно точной оценки объема платежей по неформальным каналам из Польши и России.