40 лет назад мужчина купил три старые машины и собирался их отреставрировать. Однако руки до реставрации так и не дошли, тем не менее, хозяин авто остался только в плюсе, ведь за минувшие годы стоимость машин лишь возросла и теперь они оцениваются примерно в миллион долларов, передает Автовод.

Среди обнаруженных авто уникальный Packard 1937 года выпуска. Автомобиль уникален кузовом универсал, которым он обязан компании Silver-Knightstown Body Company, и ранее он использовался, как катафалк.

Rolls-Royce 1937 года выпуска также является уникальным, так как был создан кузовным ателье Franay. Первоначально на этом шасси стоял кузов от Barker Open Coachwork, машина экспонировалась на Парижской автовыставке 1937 года.

Первым ее владельцем был британский политик, член Парламента и собиратель предметов старины Филип Сассун.

Как сообщалось ранее, чего только ни делали народные умельцы с 965-м «Запорожцем», а этот проект заслуживает «Оскара» с кастомайзинга - это новый Volkswagen Beetle с кузовом в стиле ЗАЗ 965.