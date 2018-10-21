В ночь на 22 октября в ночном небе можно будет увидеть осенний звездопад - метеорный поток Ориониды, передает Информатор.
Этот метеорный дождь ежегодно приходится на октябрь, а его пик этот раз ожидают именно 21 числа. В ночь созерцатели смогут увидеть до 20 метеоров в час. Метеорный поток имеет такое название в честь созвездия Ориона. Оно является легким для опознания, ведь имеет три яркие звезды посередине, плотным рядом расположенных одна за другой. На самом деле метеорный поток идет не от созвездия, а от кометы Галлея, которая оставляет после себя «хвост», что «падает» в виде метеоров.
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