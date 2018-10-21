Народные методы вроде поедание лука не помогут спастись от заболевания гриппом. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишет Сегодня.

«Ко мне обратились обеспокоенные родители школьников. Их интересует, действительно ли развешивание лука в учебных кабинетах может уберечь детей от простуды или гриппа?

Подозреваю, что мысль о луке как своеобразном обереге от гриппа, не редкая среди родителей школьников да и вообще общества. Поэтому поделюсь исследованиями по применению лука во время простуды», – рассказала Ульяна Супрун.

«Если коротко – их нет. И наиболее вероятно, когда вы будете искать информацию на эту тему, то скорее всего наткнетесь на интернет-форумы или статьи из журналов, которые вас еще больше запутают», – добавила и.о. министра здравоохранения.

Способов использовать лук, а иногда и чеснок, существует очень много – их подвешивают в помещениях или нарезают и расставляют по углам. Кроме того, многие прибегают к приготовлению капель для носа или просто ест их целыми.

Все эти способы не имеют под собой должного научного обоснования. И такое использование лука не принесет желаемого эффекта защиты.

Очень вероятно, что от потребления луковицы могут начаться изжога или дискомфорт в желудке. Тоже самое будет происходить и в слизистой носа – сильное раздражение одновременно увеличение выделений. В том числе дети очень чувствительны к запаху лука. Наиболее вероятно, что такое профилактическое «меню» не будет способствовать процессу.

Что же действительно поможет минимизировать риски заболеть для детей:

- вакцинируйтесь от гриппа сами и сделайте прививки вашему ребенку – одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа, ведь поможет сформировать иммунитет против вируса;

- напоминайте детям о правилах гигиены, особенно важно мыть тщательно руки;

- всегда проветривайте помещение и, по возможности проводите больше времени с детьми на свежем воздухе;

- сбалансированное питание, полноценный сон и достаточный уровень физической активности – также эффективная профилактика болезней;

- если ребенок заболел – останьтесь дома и проконсультируйтесь с вашим семейным врачом по лечению.

«Лук и чеснок оставьте для вкусных и питательных блюд и употребляйте их только как часть сбалансированного питания. А детям лучше предложите теплый чай с малиной», – посоветовала Супрун.