На самом деле это новый Volkswagen Beetle с кузовом в стиле ЗАЗ 965. Чего только ни делали народные умельцы с 965-м «Запорожцем», а этот проект заслуживает «Оскара» с кастомайзинга, пишет ельАВТО.

Дизайнеры Запорожского автомобилестроительного завода в 1960-х годах предлагали немало хороших проектов автомобилей своему руководству. Однако в серию шли простые машины без изысков. Поэтому дальше дело брались народные умельцы, старались облагородить «Горбатый» на свой вкус и усмотрение.

Запорожцы в СССР был «народным автомобилем», совсем как Volkswagen Beetle для «капиталистов». Со знаменитым «Жуком» отечественный автмообиль объединяло компоновки (заднемоторную) и воздушное охлаждение двигателя.