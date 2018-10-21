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На северо-западе Лондона (Великобритания) произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что, по предварительной информации, в двухэтажном здании произошел взрыв газа. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар. На данный момент известно о гибели пожилой женщины, пожарным удалось спасти троих человек.

Также сообщается, что на тушение пожара ушло несколько часов, а спасателям пришлось эвакуировать около 40 жителей близлежащих домов.

Как сообщалось ранее, в Ленинградской области РФ на заводе «Авангард» произошел взрыв.
ForUm

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