На северо-западе Лондона (Великобритания) произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что, по предварительной информации, в двухэтажном здании произошел взрыв газа. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар. На данный момент известно о гибели пожилой женщины, пожарным удалось спасти троих человек.

Также сообщается, что на тушение пожара ушло несколько часов, а спасателям пришлось эвакуировать около 40 жителей близлежащих домов.

Как сообщалось ранее, в Ленинградской области РФ на заводе «Авангард» произошел взрыв.