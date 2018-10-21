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В Польше в воскресенье начались выборы в органы местного самоуправления. Почти 27 000 избирательных участков открылись в 7 и будут работать до 21 часов по местному времени, а в выборах смогут принять участие более 30 млн поляков, имеющих право голоса, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В воскресенье во время первого тура выборов поляки выбирают 47 тыс. депутатов местного уровня и 2,5 тыс. мэров городов, бургомистров и войтов населенных пунктов. Второй тур местных выборов состоится 4 ноября. Во время них будут выбирать мэров городов, бургомистров и войтов в тех населенных пунктах, где победитель не определен в первом туре.

Согласно опросу центра Kantar Public, проведенным в середине октября, 31% поляков в выборах готовы отдать свои голоса за кандидатов от правящей коалиции Объединенной правой («Право и Справедливость», «Солидарная Польша» и «Согласие») во главе с премьер премьер-министром Матеуш Моравецкий, 24% - за представителей либеральной Гражданской коалиции (партии «Гражданская платформа» и «Современная», левая группировка «Польская инициатива»), по 8% - за радикальное движение Kukiz'15 и Польскую крестьянскую партию, а за Союз демократических левых - 7%.

После закрытия избирательных участков ведущие польские информационные телеканалы обнародуют экзит-полы предварительным результатам местных выборов.

Как сообщалось ранее, Россия будет активно вмешиваться в избирательный процесс в Украине, используя различные средства, начиная от дезинформации и заканчивая кибератаками.
ForUm

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