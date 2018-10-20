За прошедшие сутки, 19 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.
Также противник продолжает применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.
По данным разведки, в течение 19 октября, четырех оккупантов уничтожено и еще двое ранены.
С начала суток враг огневой активности не проявлял.
Как сообщалось ранее, за сутки, 18 октября, российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом дважды применяя запрещенное вооружение.
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