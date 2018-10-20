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За прошедшие сутки, 19 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.

Также противник продолжает применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, в течение 19 октября, четырех оккупантов уничтожено и еще двое ранены.

С начала суток враг огневой активности не проявлял.

Как сообщалось ранее, за сутки, 18 октября, российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом дважды применяя запрещенное вооружение.
ForUm

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