Компания Google планирует получать с производителей Android-смартфонов плату за установку её сервисов в устройствах для Европейского союза уже в 2019 году. Компания будет взимать до $40 за смартфон.

Об этом сообщает the Verge, пишет Голос.

Стоимость лицензии может отличаться в зависимости от региона и даже разрешения экрана. В Великобритании, Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландах для смартфонов с плотностью пикселей на дюйм более 500 точек цена пакетов приложений Google составит $40, с плотностью 400–500 точек цена составит $20, меньше 400 — $10.

Новые правила будут распространяться на устройства, активированные 1 февраля 2019 года и позже. Компания поменяла подход к работе с вендорами после решения суда о штрафе в $5 миллиардов за монопольные действия. Google обвинили в том, что она обязует производителей смартфонов устанавливать на устройства свои ПО.

Как сообщалось ранее, презентация новых смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL от Google смутила экспертов в том, что за все время показа ни один сотрудник компании не упомянул название операционной системы, на которой они работают. Это оказалось очень странным, ведь ранее Google активно продвигала бренд Android на каждом своем мероприятии.