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В Тайване несколько тысяч человек вышли на акции за независимость от Китая. Демонстранты требовали провести референдум, чтобы остров мог официально провозгласить независимость от Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает Reuters, пишет День.

Это одна из самых масштабных демонстраций на Тайване этого года. Ее инициировала организация Formosa Alliance - ее 7 апреля 2018 основал председатель местного телеканала Formosa Television совместно с бывшими президентами Тайваня. Организация планирует добиться проведения референдума о независимости Тайваня от КНР в апреле 2019, изменения названия острова с Китайской Республики на Тайвань и членства в ООН.

Демонстранты собрались у главного офиса президенткой частично признанной Китайской Республики Цай Инвэнь, где также находится главное управление Демократической прогрессивной партии (DPP). Активисты пришли с плакатами «Больше" нет "запугиванию, больше" нет "аннексии». Представитель Formosa Alliance Кенни Чунг назвал акцию «очень успешной».

Референдум о независимости Тайваня предварительно запланировано на 6 апреля 2019 года. По его проведения выступили бывшие президенты островной республики Ли Дэнхуэй и Чэнь Шуйбянь. Однако китайское законодательство запрещает проводить референдум.

Остров Тайвань формально считается административной единицей КНР, однако его территория фактически контролируется частично признанной Китайской Республикой и он никогда не находился под реальной властью КНР.

Как сообщалось ранее, Шотландская национальная партия (SNP) в субботу, 6 октября, провела в Эдинбурге марш за независимость Шотландии от Великобритании. В акции приняли участие около 20 000 человек.
ForUm

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