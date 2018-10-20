Во время часа вопросов к правительству первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала руководителей силовых ведомств координировать усилия для официальной фиксации всех преступлений на оккупированных территориях - в Крыму, Донецке, Луганске.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе БПП.

Ирина Геращенко сообщила, что вместе с народными депутатами фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Марией Ионовой и Татьяной Рычковой готовит запрос в ГПУ, МВД, СБУ со следующим предложением: в единый реестр должны автоматически вноситься все преступления, совершенные на оккупированных территориях.

«Или это убийства, или теракты, или подрывы на минах, или незаконная там работа следома РФ. Очевидно, что наши правоохранительные органы не имеют возможности делать следственные действия на оккупированных территориях, и согласно закону о реинтеграции, вся ответственность за беспорядок там лежит на РФ. Но в Крыму и на Донбассе проживают украинские граждане, мы обязаны жестко реагировать на убийство детей в Керчи, на подрыв на мине детей у Горловки, на незаконный арест подростков из Ясиноватой, на незаконные действия следома РФ на суверенной украинской территории, на убийство своими же подельниками - фсбшниками террориста Захарченко, который должен был свидетельствовать в международном трибунале о преступлениях Путина. Все эти дела должны вноситься в Единый реестр, все они должны собираться в единое письмо как наша доказательная база преступлений РФ, все они должны лечь в основу консолидированного иска против РФ. И мы должны требовать доступ международных экспертов и криминалистов к местам преступлений (как требовали вследствие катастрофы МН17), чтобы они, а не следствие РФ, могли провести независимую экспертизу убийств и подрывов украинских граждан».

«Я не понимаю, почему до сих пор на все эти случаи не заведены уголовные дела и вместе с коллегами буду этого добиваться», - заявила Геращенко.

Она также выразила удивление ответом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на депутатский запрос относительно высказываний депутата Балицкого в эфире одного из телеканалов, где тот коллаборационист оправдывал аннексию Крыма и унижал светлую память Героев Небесной Сотни.

«Нацсовет в ответе расписалась в полной собственной импотенции и безсилии, мол, нет инструментов и механизмов влиять на это. Что же, в условиях информационной войны против Украины, я не собираюсь мириться с подобным. Готовим повторный запрос в Нацсовет и в комитет и министерство с просьбой - в таком случае предоставить законодательные инициативы и предложения, чтобы усилить инструментарий Нацсовета для защиты инфо-пространства от любых призывов разрушения территориальной целостности и суверенитета Украины. И планируем посетить ближайшее заседание Нацсовета. Расскажу о тех вопросах, которые каждый раз задают военные на передовой. Они спрашивают, почему, пока они защищают страну от врага, враг в тылу безнаказанно разрушает страну, без всякой реакции», - отметила политик.