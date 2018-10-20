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Курьезная кража случилась вечером, 20 октября на улице Шота Руставели в Печерском районе столицы в киоске по продаже шаурмы «Мистер Кебаб».

Как узнала «Страна» из собственных информированных источников в правоохранительных органах вчера около 10 часов вечера в полицию позвонил раздосадованный мужчина, назвавшийся Георгием Ашотовичем - хозяином точки по изготовлению и продаже шаурмы на улице Шота Руставели. Мужчина пожаловался, что его обокрал собственный работник и может дать все его личные данные.

Позже выяснилось, что в конце бойкой торговли продавец шаурмы вычистил кассу заведения. Там было около 10 тыс грн., закрыл киоск и сбежал.

Есть подозрение, что продавец при трудоустройстве, которое конечно же документально никто не оформлял, дал не свои анкетные данные и изначально планировал обокрасть хозяина-кавказца.

Полиция завела дело по ч.1 ст.185 УК Украины-Кража, но вороватого «шаурмятника» пока не поймала.

Как сообщалось ранее, уголовный розыск полиции Киева задержал одного из нападавших на ювелирный магазин.
ForUm

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