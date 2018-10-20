Расклеенные в ночь на субботу в нескольких районах Закарпатья борды с изображениями деятелей политической партии «ОВКЗ» (Общество венгерской культуры Закарпатья) и антивенгерскими надписями Закарпатская облгосадминистрация расценивает как примитивную провокацию российских спецслужб.

Об этом заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

«Непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранители, но методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров. В апреле прошлого года на административной границе Виноградовского и Береговского районов так же ночью были установлены стелы с провокационными надписями на венгерском языке. Кстати, те надписи были сделаны с ошибками, как и нынешние, скалькированные по русскому языку. В феврале этого года в Ужгороде дважды поджигали офис ОВКЗ. Эти преступления раскрыты, установлено, что за ними стоят российские спецслужбы. Делаем все, чтобы раскрыть и нынешнюю провокацию. Уже доказано, что такие примитивные вещи на Закарпатье не работают, на них не ведутся ни украинцы, ни венгры», - отметил Москаль.

Как сообщалось ранее, строительство Береговского окружной дороги, реконструкция КПП «Тиса - Захонь», открытие нового КПП «Большая Паладь - Нодьгодош» и ремонт дороги к Верецкому перевалу - эти основные темы стали предметом обсуждения во время встречи председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и заместителя министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяра в Берегово.