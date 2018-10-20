Киевский метрополитен совместно с The Signum создал 3D-визуализации интерьеров квартир, стилизованных под станции столичной подземки. Увидеть их можно в холле станции «Золотые ворота», пишет Главком.

Советник начальника киевского метрополитена Наталья Макогон на своей странице в Facebook рассказала о проекте «Немножко дома» - это 3D-визуализация современных интерьеров квартир, в которых используются элементы декора столичных станций метро периода 1960-1994 годов. Автор визуализаций - 3D-художница Мария Кривошея. Разрабатывались визуализации совместно с объединением The Signum. Отмечается, что этот проект - попытка привлечь внимание к актуальному и уникальному украинскому постмодернизму и беспрекословного дизайнерского наследия Украины.

«Ежедневно метро немножко становится нашим домом», - отмечает Макогон. - «Мы попытались посмотреть, сможет ли дом побыть немножко метро».

Выставка с изображениями интерьеров состоится в арт-холле станции «Золотые ворота» в начале декабря.