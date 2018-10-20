Строительство Береговского окружной дороги, реконструкция КПП «Тиса - Захонь», открытие нового КПП «Большая Паладь - Нодьгодош» и ремонт дороги к Верецкому перевалу - эти основные темы стали предметом обсуждения во время встречи председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля и заместителя министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяра в Берегово.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Закарпатья.

Как отметил Мадьяр, для строительства Береговского окружной автодороги Венгрия заложила для Украины 50 миллионов евро льготного кредита, однако из-за несогласованности с Укравтодором этот важный проект никак не удается реализовать. Венгрия также разработала проект нового моста через р.Тиса на КПП «Чоп - Захонь», построить который возможно только совместно с Украиной. Москаль отметил, что лучшим выходом из этой ситуации была бы передача проектов под администрирование Закарпатской ОГА.

«Правительство может делегировать полномочия в реализации международных проектов областным администрациям, и мы уже обратились к нему с такой просьбой. Причем, это касается не только венгерско-украинских проектов. По Береговской окружной, то мы построили бы ее очень быстро, потому что нас не интересуют льготные средства или какие-то политические нюансы. Все, что нам нужно, - это новая автодорога. Лучший вариант, если Береговскую окружную будут строить венгерские автодорожные компании (возможно, по субподряду украинских компаний) по тем же технологиям, что и автобан М3, ведь эти дороги должны продолжить друг друга. Если же правительство не отдаст проект под администрирование Закарпатской ОГА, будем лоббировать его продвижение по «старой схеме» на уровне Мининфраструктуры. Это ненормально, когда заложенные деньги годами лежат без движения из-за бюрократической несогласованности на уровне центральных структур», - отметил Москаль.

Аналогичная ситуация с новым КПП на украинско-венгерской границе «Большая Паладь - Нодьгодош». Пункт пропуска можно отрыть еще до конца 2018 при участии высших лиц двух стран, однако нет соответствующего постановления Кабинета министров Украины. Москаль пообещал лично обсудить эту тему с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Еще один совместный проект, который можно реализовать на Закарпатье - это ремонт автодороги «Нижние Ворота - Верецкий перевал», где установлен памятный знак венграм. Венгрия готова подключиться к ремонту, нужно только указать четкий механизм софинансирования. На ремонт дороги уже проведен тендер, который выиграла турецкая компания «Онур». Часть дороги отремонтировано за средства Государственного фонда регионального развития. Есть несколько вариантов софинансирования проекта, и председатель ОГА передал их для изучения замминистру МИД Венгрии.

В конце разговора Москаль и Мадьяр обсудили вопрос предоставления Венгрией гуманитарной помощи Закарпатью медицинскими препаратами, а именно: комбинированной вакциной от кори, а также инсулина, которых ощущается острый дефицит из-за отсутствия финансирования. Возможность закупки инсулина для Закарпатья Венгрия изучит ближайшее время, а доставка области вакцины от кори возможна еще до конца этого месяца.

Как сообщалось ранее, глава Закарпатской ОГА призывает Верховную Раду раз и навсегда решить вопрос двойного гражданства в правовом поле.