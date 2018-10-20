Суд приговорил жителя Броварского района Киевской области к семи годам за убийство квартирантки, пишет Голос.

По информации, днем мужчина вместе с женой и отцом пасли коров. Знакомая жены, которая у них на некоторое время поселилась, должна была принести обед, но не пришла. Вечером выяснилось, что она не принесла поесть, потому что напилась и уснула.

Вечером возмущенные пастухи выпили и легли отдыхать. Ночью квартирантка начала возиться, бормотать что-то непонятное, чем разбудила младшего хозяина. Мужчина, разозлившись, стащил ее на пол, дал пощечину. А потом оперся коленом на грудную клетку, схватил двумя руками за голову, несколько раз со всей силы ударил головой о цементный пол и пошел спать. От полученных травм женщина скончалась.

Утром мужчина с отцом и женой схватили ее тело, вынесли на улицу и выбросили в мусорную яму за своим домом. Труп сверху забросали ветками и листьями с деревьев.

В суде убийца своей вины не отрицал, признался в содеянном и искренне раскаивался.

Приговором суда он лишен свободы на семь лет.

Как сообщалось ранее, в Сквирском районе двое учеников местного профессионального училища (16 и 17 лет) до смерти забили пенсионера. 68-летний мужчина скончался в реанимационном отделении больницы.