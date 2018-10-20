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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало порядок проверки закрытых электронных деклараций представителей силовых структур Украины. Об этом в эфире Радио НВ рассказал председатель НАПК Александр Мангул.

По его словам, по согласованию с силовыми органами, служащие которых подают декларации в закрытом режиме, НАПК сможет ввести особый порядок, который позволит проводить полную проверку таких деклараций, не раскрывая информацию о принадлежности тех или иных лиц  к этим органам.

Мангул добавил, что его ведомство направило отдельное предложение к каждому из этих силовых органов, чтобы в конечном итоге такая проверка стала возможной.

Напомним, что в 2017 году из общего доступа НАПК исчезли декларации о доходах ряда сотрудников военной прокуратуры в связи с «обеспечением безопасности этих работников».

Как сообщалось ранее, Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации Президента Украины Петра Порошенко за 2017 год.
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