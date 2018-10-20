Запорожская АЭС 20 октября в 1:44 подключила четвертый блок к энергосистеме страны после завершения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом», сообщает БизнесЦензор.

«Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети на основании лицензии о продлении срока эксплуатации, выданной Госатомрегулированием Украины 16 октября 2018 года», – в сообщении.

Также отмечается, что ведется набор мощности.

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Энергоблоки №1 и №3 находятся в плановых ремонтах. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет.

В последние годы Запорожская АЭС вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными электростанциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Как сообщалось ранее, Запорожская АЭС 23 сентября в 02:59 отключила второй блок от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса.