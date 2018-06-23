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Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации Президента Украины Петра Порошенко за 2017 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Украинская правда со ссылкой на источники сообщает, что нарушений в декларации Президента не найдено.

Также не нашли нарушений в декларации за 2017 год министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

«Проверка завершена. В декларациях Порошенко и Зубко нарушений не обнаружили», - сказал собеседник издания.

В целом, по данным пресс-службы НАПК, были проверены декларации 13 человек.

Сейчас будут проверяться декларации нардепов Вячеслава Богуслаева, Евгения Мураева, судьи Тараса Зайца, старшего оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, за 2016 и 2017 годы Александра Додона.

Как сообщал ForUm, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку 60 электронных деклараций топ-чиновников.
ForUm

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